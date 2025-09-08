Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области может быть предназначена для части пожилых украинцев, отвечающих определенным критериям отбора, пишет Politeka.
Она предусмотрена постановлением Кабмина.
В Украине действует ряд социальных программ, направленных на поддержку пожилых людей. Особое внимание уделяется пенсионерам, которые остались без семейной опеки и финансовой поддержки. Для таких граждан предусмотрены ежемесячные доплаты к пенсии.
Кто может получить денежную помощь для пенсионеров в Винницкой области
Согласно статьям 4 и 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», а также правительственного постановления, одинокие пожилые украинцы могут рассчитывать на дополнительные ежемесячные выплаты.
По состоянию на конец 2024 г. размер такой помощи составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Это означает, что украинцы после 65 лет получают прибавку в 944 гривны ежемесячно.
Однако, чтобы воспользоваться этой льготой, нужно удовлетворять нескольким условиям:
- возраст - от 80 лет и старше;
- статус – одинокий человек без семьи;
- вид выплаты – исключительно пенсия по возрасту;
- состояние здоровья – наличие потребности в постоянном уходе.
Важно: если пенсионер получает пенсию по инвалидности или другие социальные выплаты, прибавка не назначается. Необходимость ухода подтверждается официальным медицинским заключением.
Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Винницкой области
Чтобы получить ежемесячную доплату, одинокому украинцу необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить:
- выводы врачей о состоянии здоровья и потребности в уходе;
- паспорт и регистрационный номер налогоплательщика;
- справку об отсутствии других соцвыплат, кроме пенсии по возрасту.
В случае положительного решения Пенсионного фонда выплата будет начисляться регулярно, ежемесячно, следовательно, к основной выплате будет добавляться еще 944 гривны.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: новые цифры существенно ударили по кошелькам.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: начало резко исчезать из магазинов.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: кого из жителей это коснулось.