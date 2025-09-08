Стало известно, как оформить денежную помощь для пенсионеров в Винницкой области.

Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области может быть предназначена для части пожилых украинцев, отвечающих определенным критериям отбора, пишет Politeka.

Она предусмотрена постановлением Кабмина.

В Украине действует ряд социальных программ, направленных на поддержку пожилых людей. Особое внимание уделяется пенсионерам, которые остались без семейной опеки и финансовой поддержки. Для таких граждан предусмотрены ежемесячные доплаты к пенсии.

Кто может получить денежную помощь для пенсионеров в Винницкой области

Согласно статьям 4 и 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», а также правительственного постановления, одинокие пожилые украинцы могут рассчитывать на дополнительные ежемесячные выплаты.

По состоянию на конец 2024 г. размер такой помощи составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Это означает, что украинцы после 65 лет получают прибавку в 944 гривны ежемесячно.

Однако, чтобы воспользоваться этой льготой, нужно удовлетворять нескольким условиям:

возраст - от 80 лет и старше;

статус – одинокий человек без семьи;

вид выплаты – исключительно пенсия по возрасту;

состояние здоровья – наличие потребности в постоянном уходе.

Важно: если пенсионер получает пенсию по инвалидности или другие социальные выплаты, прибавка не назначается. Необходимость ухода подтверждается официальным медицинским заключением.

Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Винницкой области

Чтобы получить ежемесячную доплату, одинокому украинцу необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить:

выводы врачей о состоянии здоровья и потребности в уходе;

паспорт и регистрационный номер налогоплательщика;

справку об отсутствии других соцвыплат, кроме пенсии по возрасту.

В случае положительного решения Пенсионного фонда выплата будет начисляться регулярно, ежемесячно, следовательно, к основной выплате будет добавляться еще 944 гривны.

