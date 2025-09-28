Повышение тарифов на отопление в Одессе отражает реальный расход предприятия и обеспечивает бесперебойную работу тепловых сетей.

Повышение тарифов на отопление в Одессе планируется на следующий отопительный сезон, сообщает Politeka.

Изменения обусловлены потребностью покрытия расходов коммунального предприятия « Теплоснабжение » на транспортировку газа и ремонт сетей. До этого времени цены оставались стабильными с 24 февраля 2022 года.

Специалисты КП «ТМО» скорректировали расценки, учитывая фактические затраты на производство тепловой энергии. При этом принималось во внимание уменьшение объемов поставок на 3,6%, четырехкратное подорожание транспортировки газа, рост стоимости электроэнергии на 25,6%, а также подорожание водоснабжения на 12,1% и водоотвод на 6,7%. Кроме того, в тариф включены расходы по плановым ремонтам оборудования.

Для отопительного сезона 2025-2026 годов новые тарифы установлены следующим образом: для населения – 1 813,94 грн за Гкал, бюджетных учреждений – 4 767,12 грн за Гкал, других организаций – 5 853,67 грн за Гкал, религиозных общин – 4 950,10 грн за Гкал. Для бытовых пользователей текущая цена составляет 1813 гривен за Гкал.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Одессе отражает реальные затраты предприятия и обеспечивает бесперебойную работу тепловых сетей. Новые цены позволяют покрывать затраты на производство и доставку энергии и гарантируют своевременное предоставление услуг для различных категорий потребителей в течение зимнего периода.

К слову, в Одессе также подорожал проезд. Жителям советуют заранее ознакомиться с обновленной таблицей тарифов. Документ доступен на вокзалах и станциях, что позволяет планировать расходы по путешествию.

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Одессе: что изменилось для пассажиров

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: кого зацепили рекордно большие цены

Дефицит продуктов в Одесской области: украинцам указали на проблемы, фермеры вынуждены считать убытки