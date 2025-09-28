График отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Запорожской области предусматривает плановые ремонтные работы.

Еженедельный график отключений электроэнергии с 29 сентября по 5 октября в Запорожской области включает плановые ремонты электрооборудования в различных населённых пунктах, сообщает Politeka.

Информацию предоставляет «Запорожьеоблэнерго».

В частности, 29 сентября в селе Долинское жители улиц Садовая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, а также 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 18, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32 останутся без электроэнергии с 09:00 до 17:00.

В этот же день в селе Новопетровка не будет света на улицах Молодежной 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, а также на улицах Центральной 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 84а, 86а в этот же период.

30 сентября в связи с проведением ремонтных работ будет отключено электроснабжение по адресам: Центральная, 68, 70, 70/1, 72, 74, 74а, 76, 78, 78а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108 в с. Долинское.

2 октября в селе Широкое в указанное время будет отключено освещение по адресам: Первомайская, 36-56 и 1-28 | 7 соответственно, а 3 октября в Новоалександровке с 09:00 до 16:00 будет отключено освещение по адресам: Центральная, 2а, 2б, 2, 4а.

В Кушугуме 3 октября с 09:00 до 17:00 будут проводиться ремонты электрооборудования на улицах Историческая 8, 10, 12, 26, 28, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 58, 60, 62, 57, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37а, 39, 45, 47, 49, 53, 53а, 57, 59, 51, 59, 63, Леваневского 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 197, 201, 203, 209, 209а, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, Нагорная 46, 7, Песчаная 63, 65.

Таким образом, графиком отключения электроэнергии на неделю с 29 сентября по 5 октября в Запорожской области предусмотрены плановые ремонтные работы, которые позволят обеспечить бесперебойную работу электросетей во всех указанных населенных пунктах и ​​улицах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили