Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке с 1 октября 2025 вводится только для других категорий потребителей.

С 1 октября 2025 вводится повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ГКП "Луцктепло".

Каждый год предприятие пересматривает тарифы в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, чтобы они оставались экономически обоснованными. Проект новых ставок подготовлен для отопительного сезона и передан на рассмотрение в Департамент экономической политики городского совета Луцка.

Причинами просмотра стали изменения в статьях расходов. Так, выросли расходы на воду для технологических нужд – на 1,7%, на оплату труда – на 1,6%, а также на другие прямые затраты – на 22,7%, что связано с амортизацией после реконструкций и капремонтов оборудования.

В то же время, уменьшились расходы на топливо — на 0,9%, на электроэнергию — на 4,1% благодаря внедрению комплексной системы управления, а материалы и запасные части подешевели на 37,6%, в том числе благодаря получению технической соли бесплатно в 2025 году. Расходы на покупную тепловую энергию полностью сняты.

Для населения тариф вырастет в среднем менее чем на 2%, в то время как условно-постоянная часть тарифа увеличится на 7,33–8,65%. Бюджетные учреждения, религиозные организации и другие потребители будут платить на 1–1,3% больше, условно-постоянная часть для них повышается на 8,25–9,02%.

Значительное увеличение наблюдается на домах с системой САТ, где произведут замену узлов учета газа и установят автоматизацию и диспетчеризацию. Расходы на инвестиционные мероприятия для таких объектов формируются индивидуально и прямо относятся.

В то же время, для населения действует мораторий на повышение тарифов согласно Закону Украины об особенностях регулирования рынка газа и теплоснабжения во время военного положения. Это означает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке с 1 октября 2025 г. вводится только для других категорий потребителей, а жители будут продолжать пользоваться услугами по старым ценам, сохраняя стабильность расходов.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать