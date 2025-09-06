Містянам наголошують на важливості дотримання нового графіка руху транспорту в Луцьку для безпечного пересування під час Run4Victory.

У неділю, 7 вересня, діятиме новий графік руху транспорту в Луцьку через проведення Run4Victory, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Луцька міська рада.

Початок заходу о 9:00, тому громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

З 08:30 до 12:00 автобуси №1 (Завод «Мотор» – Надрічна), №2 (Залізничний вокзал – Конякіна), №3 (Гаразджа – Госпіталь), №9 (Теремнівська – Межова), №10 (Потебні – Промислова), №12 (Яремчука Назарія – Окружна), №19 (Окружна – Сапогове), №22 (КорсакаІвана – Княгининок), №24 (Яремчука Назарія – Вересневе), №25 (Корсака Івана – Великий Омеляник), №28 (Корсака Івана – Івана Газюка), №30 (Богушівка – К.Ів.), №31 (ТЦ «Слон» – Боголюби), №32 (Вересневе – Липини) курсуватимуть за альтернативними маршрутами через центральні вулиці та проспекти.

Тролейбуси №1, 2, 3, 4, 4а, 12, 15, 15а у період з 08:30 до 12:00 не виходитимуть на лінію, крім №5 (дві одиниці), який слідує від вул. К.Ів. до вул. Дубнівської через Конякіна, Захисників України, просп. Відродження та вул. Рівненську.

З 12:00 до 15:00 зміни торкнуться автобусів №1, №2, №10, №12, №25, №30, №31, які рухатимуться за новими схемами через центральні й південні райони, а тролейбусні маршрути №1, №2, №3, №5, №15, №15а відновлять рух по зазначених напрямках, враховуючи переправу через проспекти Відродження та Молоді, вул. Глушець, Архітектора Метельницького, Набережну та Ковельську.

Просимо врахувати інформацію при плануванні поїздок і спланувати маршрути завчасно, щоб уникнути незручностей. Містянам наголошують на важливості дотримання нового графіка руху транспорту в Луцьку для безпечного пересування під час Run4Victory.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати