У Луцьку через реконструкцію теплової мережі вводять новий графік руху транспорту, що пов’язано з перекриттям вулиці Сергія Климчука, повідомляє Politeka.

Заборона проїзду стосується ділянки від перехрестя бульвару Івана Газюка до будинку №1 на Климчука. Це обмеження вплине як на приватний, так і на громадський транспорт, а також призведе до змін у схемах курсування тролейбусів і автобусів.

Роботи охоплюють відрізок завдовжки 157 метрів. На місці реконструкції залучені десять робітників і два екскаватори. Майстер Андрій Голобутовський пояснив, що замість двох старих труб укладають чотири нові: металеву та пластикову, обидві попередньо ізольовані. Вони призначені для гарячої води та повинні прослужити довше, щоб уникнути частих розкопувань. Водночас виникають труднощі через наявність неврахованих інженерних комунікацій.

У результаті перекладання тепломережі тимчасово без гарячої води залишилися 35 будинків мікрорайону. Речник «Луцьктепла» Антон Безносиков повідомив, що після завершення робіт на першій ділянці й підготовки до наступного етапу подачу води відновлять орієнтовно на два тижні. Загалом реконструкцію планують завершити приблизно за три тижні.

Обмеження руху торкнеться і транспорту. Тролейбусні маршрути №1 та №2 отримають нову кінцеву зупинку. Вони розвертатимуться на вулиці Ярослава Мудрого, поруч із підстанцією швидкої допомоги. Зміняться й автобуси №12 і №19: замість колишньої кінцевої біля заводу СКФ, вони прямуватимуть бульваром Івана Газюка, розвертатимуться на перехресті з Марка Вовчка, а далі курсуватимуть звичним шляхом.

Також оновлюються схеми руху автобусів №5 і №9. Вони проїжджатимуть вулицею Окружною, далі повертатимуть на Ярослава Мудрого й продовжуватимуть маршрут. Аналогічні зміни стосуються автобусів №10 і №28, які не курсуватимуть Климчука, а рухатимуться по бульвару Івана Газюка й вулиці Окружній.

Отже, новий графік руху транспорту в Луцьку враховує масштабні ремонтні роботи на тепломережі та забезпечує альтернативні варіанти сполучення для мешканців мікрорайону.

Джерело: Суспільне

