З 1 вересня подорожчання проїзду в Луцьку торкнеться всіх пасажирів міських маршруток, адже замість 14 гривень доведеться платити 18, повідомляє Politeka.

Для школярів за учнівськими квитками встановили пільговий тариф — 9 гривень. Рішення ухвалив виконком міської ради після розгляду звернень перевізників.

Влада пояснює підняття вартості необхідністю покрити витрати на паливо, технічне обслуговування, ремонт автобусів і забезпечення безпеки пасажирів. За словами чиновників, розрахунки перевізників підтверджують економічну обґрунтованість нової ціни, адже фактичний тариф становить 18,36 грн.

Реакція жителів обласного центру Волині виявилася різною. Дехто сприйняв новину спокійно.

«Паливо дорожчає, тож підвищення логічне. Різниця у 4 гривні не критична», — зазначає лучанин Олег.

Інші відчувають невдоволення.

«Було 14, тепер 18. Це дорого, особливо людям із середніми зарплатами», — говорить Ольга.

Частина опитаних вважає, що зміни відповідають сучасним умовам.

«Якщо піднімають — значить так треба. Це вимога часу, адже війна», — каже один із респондентів.

Проте звучать і зауваження щодо якості транспорту.

«Можливо, підвищення виправдане, якби були нові автобуси з кондиціонерами, але старі жовті маршрутки не відповідають ціні», — зауважив мешканець міста.

Інші очікують, що лучани шукатимуть альтернативу пересуванню.

«Думаю, що люди частіше шукатимуть альтернативу: велосипед, пішохідні маршрути, особливо якщо подорожчання торкнеться ще й тролейбусів», — поділилася містянка Ірина.

Підвищення вартості обговорювали під час круглого столу, де перевізники аргументували його зростанням витрат: піднялася мінімальна зарплата (з 6500 до 8000 грн), подорожчали шини, акумулятори, страхування. Після цього виконком офіційно затвердив нові тарифи, а подорожчання проїзду в Луцьку стало реальністю.

