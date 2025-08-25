Исполком официально утвердил новые тарифы, а подорожание проезда в Луцке стало реальностью.

С 1 сентября подорожание проезда в Луцке коснется всех пассажиров городских маршруток, ведь вместо 14 гривен придется платить 18, сообщает Politeka.

Для школьников по ученическим билетам установили льготный тариф — 9 гривен. Решение принял исполком городского совета после рассмотрения обращений перевозчиков.

Власти объясняют повышение стоимости необходимостью покрыть расходы на топливо, техническое обслуживание, ремонт автобусов и обеспечение безопасности пассажиров. По словам чиновников, расчет перевозчиков подтверждает экономическую обоснованность новой цены, ведь фактический тариф составляет 18,36 грн.

Реакция жителей областного центра Волыни оказалась разной. Некоторые восприняли новость спокойно.

«Топливо дорожает, поэтому повышение логично. Разница в 4 гривны не критична» , — отмечает лучанин Олег.

Другие испытывают недовольство.

"Было 14, теперь 18. Это дорого, особенно людям со средними зарплатами" , - говорит Ольга.

Часть опрошенных считает, что изменения соответствуют современным условиям.

«Если поднимают – значит так надо. Это требование времени, ведь война» , – говорит один из респондентов.

Однако звучат и замечания по качеству транспорта.

«Возможно, повышение оправдано, будь новые автобусы с кондиционерами, но старые желтые маршрутки не соответствуют цене» , — отметил житель города.

Другие ожидают, что лучане будут искать альтернативу передвижению.

«Думаю, что люди будут чаще искать альтернативу: велосипед, пешеходные маршруты, особенно если подорожание коснется еще и троллейбусов», — поделилась горожанка Ирина.

Повышение стоимости обсуждалось во время круглого стола, где перевозчики аргументировали его ростом расходов: поднялась минимальная зарплата (с 6500 до 8000 грн), подорожали шины, аккумуляторы, страхование. После этого исполком официально утвердил новые тарифы, а подорожание проезда в Луцке стало реальностью.

