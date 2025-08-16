Ограничения движения в Волынской области внесут определенные коррективы в работу транспорта, так что местным жителям следует знать детали.

В Волынской области с 14 по 17 августа вводятся временные ограничения движения транспорта, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета Ковеля, местные водители и пассажиры общественного транспорта должны учесть ограничение движения в Волынской области, ведь часть улиц будет закрыта для автомобилей и маршруток.

В Ковеле с 10:00 14.08 до 17:00 16.08 проезд по улице Макаренко будет перекрыт. Участок от Модеста Левицкого до Натальи Кобринской останется закрытым для всех транспортных средств.

Городской совет сообщает, что причина ограничения движения в Волынской области связана с аварийными работами, выполняемыми коммунальным предприятием «Ковельводоканал». Водителей призывают заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения, чтобы избежать пробок и неудобств.

Кроме этого, в Луцке 16 августа с 21:00 до 06:00 17 августа будет перекрыт проезд по проспекту Победы на участке от Возвышенной до Клима Савура. Неудобства затронут как частные автомобили, так и общественный транспорт. Автобусы будут выполнять объездные маршруты через Василия Моисея, Огиенко, Клима Савура, Задворецкого и проспект Соборности.

Обратный рейс также предусматривает изменение маршрутов через Соборность, Карпенко-Карого, Задворецкую и Победу. Для троллейбусов в Луцке 16.08 передвижение будет организовано частично. По маршруту №1 рейс с конечной остановки "Защитников Украины" в 21:45 будет осуществляться через проспект Возрождения.

№2 в 21:02 по остановке СКФ «Украина» выполняться не будет. №15 заезд в депо будет проходить в 21:06, 21:19 и 21:32, а №15а в 20:46, 20:59 и 21:12. За это время курсирование троллейбусов по проспектам Победы и Соборности будет невозможно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать