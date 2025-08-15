Ограничения движения в Днепре затронут как автомобилистов, так и пешеходов, поэтому городские службы призывают быть внимательными.

Ограничения движения в Днепре запланированы на четырех улицах города из-за ремонтных работ и удаления аварийных деревьев, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба городского совета .

В августе и сентябре водителям и жителям следует учитывать временные изменения в движении транспорта.

По проспекту Богдана Хмельницкого проезжая часть от ул. Мирослава Скорика к Денису Котенку будет сужена с 16 августа по 15 сентября. Причина – ремонт сетей ливневой канализации. Водителей призывают заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек и пробок.

Улица Старочумацкая 20 августа с 07:00 до 16:00 будет полностью перекрыта из-за железнодорожного переезда "192 км" перегона Нижнеднепровск – Узел – Самаровка . Там будут производить ремонт железнодорожного пути, после завершения работ передвижение транспорта возобновят в обычном режиме.

На улице Сечевых Стрельцы в 23 августа с 09:00 до 16:00 закроют участок от Святослава Храброго до Стражи . Специалисты будут удалять аварийные деревья, представляющие угрозу для транспорта и жителей.

Улица Широкая будет оставаться перекрытой с 6 августа по 25 декабря у дома №8 из-за капитального ремонта сетей ливневой канализации. Городские службы рекомендуют водителям использовать альтернативные пути, поскольку движение на этом участке будет ограничено длительное время.

Эти меры направлены на улучшение состояния инфраструктуры Днепра и предотвращение аварийных ситуаций. Ограничения движения в Днепре коснутся как автомобилистов, так и пешеходов, поэтому городские службы призывают быть внимательными и соблюдать установленные знаки и рекомендации при выполнении ремонтных работ.

