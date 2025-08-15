Обмеження руху у Дніпрі торкнуться як автомобілістів, так і пішоходів, тому міські служби закликають бути уважними.

Обмеження руху у Дніпрі заплановані на чотирьох вулицях міста через ремонтні роботи та видалення аварійних дерев, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає повідомляє пресслужба міської ради.

У серпні та вересні водіям і мешканцям слід враховувати тимчасові зміни у русі транспорту.

На проспекті Богдана Хмельницького проїзна частина від вул. Мирослава Скорика до Дениса Котенка буде звужена з 16 серпня по 15 вересня. Причина — ремонт мереж зливової каналізації. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути затримок і заторів.

Вулиця Старочумацька 20 серпня з 07:00 до 16:00 буде повністю перекрита через залізничний переїзд "192 км" перегону Нижньодніпровськ – Вузол – Самарівка. Там проводитимуть ремонт залізничної колії, після завершення робіт пересування транспорту поновлять у звичайному режимі.

На вулиці Січових Стрільців 23 серпня з 09:00 до 16:00 закриють ділянку від Святослава Хороброго до Вартових. Фахівці видалятимуть аварійні дерева, які становлять загрозу для транспорту та мешканців.

Вулиця Широка залишатиметься перекритою з 6 серпня до 25 грудня біля будинку №8 через капітальний ремонт мереж зливової каналізації. Міські служби рекомендують водіям використовувати альтернативні шляхи, оскільки рух на цій ділянці буде обмежений тривалий час.

Ці заходи спрямовані на покращення стану інфраструктури Дніпра та запобігання аварійним ситуаціям. Обмеження руху у Дніпрі торкнуться як автомобілістів, так і пішоходів, тому міські служби закликають бути уважними та дотримуватися встановлених знаків і рекомендацій під час виконання ремонтних робіт.

