Місцевим мешканцям варто знати про введення обмежень руху в Дніпрі, тому розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Дніпрі почали діяти з 9 серпня і торкаються перехрестя вулиць Володимира Великого та Європейської, повідомляє Politeka.

Як йдеться у Telegram-каналі Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міської ради, місцеві мешканці мають планувати свої поїздки заздалегідь і враховувати нові схеми пересування, оскільки роботи з оновлення зливової каналізації суттєво ускладнюють проїзд у центрі.

З 9 серпня і до 25 грудня 2025 року обмеження руху в Дніпрі буде відчутним для автомобілістів, адже перекриття з трьох боків перехрестя фактично блокує поворот праворуч з Нового мосту. Тепер водії можуть рухатися лише прямо в напрямку проспекту Яворницького.

Поворот у бік Перемоги або набережної наразі заборонений, що вплине на трафік у години пік. Через це збільшуються черги на прилеглих вулицях, і містянам слід закладати додатковий час для поїздок.

Одночасно, обмеження руху в Дніпрі впливають і на громадський транспорт. Тролейбуси №2 та №12 тимчасово об’єднали у новий маршрут між житловими масивами Парус та Перемога. Декілька тролейбусних маршрутів, зокрема №7, 14, 17, 20, а також автобусний №38 скорочені до зупинки "Мост-Сіті центр" або перенесені на інші зупинки.

Автобуси №23, 57А та 88 зупиняються на площі Успенській. Кінцева зупинка автобуса №120 тимчасово перенесена на Володимира Мономаха поруч із кінцевою для №121. Автобус у напрямку ж/м Перемога тепер курсує за маршрутом Володимира Мономаха, просп. Дмитра Яворницького, Воскресенська, Січеславська Набережна і далі продовжує курсувати, як і раніше.

№121 у напрямку ж/м Парус їде об’їздом по Володимира Мономаха, просп. Дмитра Яворницького, Юліуша Словацького, Січеславська Набережна і далі за звичним принципом. Для зручності пасажирів організована тимчасова зупинка на вулиці Січеславській Набережній, 29.

Останні новини України:

