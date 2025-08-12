Обмеження руху у Вінниці внесуть певні корективи у можливість пересування транспорту, тому розповідаємо деталі.

У Вінниці 14 серпня на вулиці Юрія Клена тимчасово введуть обмеження руху, які триватимуть з 8 ранку до 6 вечора, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міськради, це пов’язано з необхідністю заміни настилу залізничного переїзду. Водіїв попередили, що в цей час проїзд буде повністю закритий.

За інформацією міськради, об’їзд організують через вулиці Левка Лук’яненка, Максима Шимка і Миколи Зерова. Місцевих мешканців, які мають власні втомобілі, закликають враховувати це. За таких обставин краще планувати свої маршрути заздалегідь, щоб уникнути зайвих затримок і непорозумінь.

У департаменті транспорту та міської мобільності наголосили, що обмеження руху у Вінниці на вулиці Юрія Клена мають на меті створити безпечні умови для всіх, хто користується дорогами. Працівники КП «СМЕД ОДР» вже готуються встановити необхідні дорожні знаки.

Окрім того, у Вінницькій області діють обмеження руху у Вінниці для великогабаритного транспорту. Ці заходи діятимуть з червня по вересень на транспортні засоби, вага яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь сягає понад 7 тонн.

Причина – температура повітря вище 28 градусів, що робить асфальт більш вразливим. Зазначено, що заборони діють щоденно з 9:00 до 22:00. Винятки становлять вантажі, пов’язані з перевезенням небезпечних матеріалів, швидкопсувних продуктів, живих тварин, а також вантажі для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Такі правила покликані зберегти дорожнє покриття і уникнути пошкоджень у спекотну пору.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати