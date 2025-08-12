Ограничения движения в Виннице внесут определенные коррективы в возможность передвижения транспорта, поэтому мы рассказываем детали.

В Виннице 14 августа на улице Юрия Клена временно введут ограничения движения , которые продлятся с 8 утра до 6 вечера, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе горсовета, это связано с необходимостью замены настила железнодорожного переезда. Водителей предупредили, что в это время проезд будет полностью закрыт.

По информации горсовета, объезд организуют через улицы Левко Лукьяненко, Максима Шимко и Николая Зерова. Местных жителей, имеющих собственные автомобили, призывают учитывать это. В таких обстоятельствах лучше планировать свои маршруты заранее, чтобы избежать лишних задержек и недоразумений.

В департаменте транспорта и городской мобильности подчеркнули, что ограничение движения в Виннице на улице Юрия Клена преследует цель создать безопасные условия для всех, кто пользуется дорогами. Сотрудники КП «СМЕД ОДР» уже готовятся установить необходимые дорожные знаки.

Кроме того, в Винницкой области действуют ограничения движения в Виннице для крупногабаритного транспорта. Эти мероприятия будут действовать с июня по сентябрь на транспортные средства, вес которых превышает 24 тонны, а нагрузка на ось составляет более 7 тонн.

Причина – температура воздуха выше 28 градусов, что делает асфальт более уязвимым. Отмечено, что запреты действуют ежедневно с 9:00 до 22:00. Исключения составляют грузы, связанные с перевозкой опасных материалов, скоропортящихся продуктов, живых животных, а также грузы для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Такие правила призваны сохранить дорожное покрытие и избежать повреждений в жаркое время.

Последние новости Украины:

