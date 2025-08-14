Местным жителям следует знать о введении ограничений движения в Днепре, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Ограничения движения в Днепре начали действовать с 9 августа и затрагивают перекресток улиц Владимира Великого и Европейской, сообщает Politeka.

Как говорится в Telegram-канале Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета, местные жители должны планировать свои поездки заранее и учитывать новые схемы передвижения, поскольку работы по обновлению ливневой канализации существенно усложняют проезд в центре.

С 9 августа и по 25 декабря 2025 года ограничение движения в Днепре будет ощутимым для автомобилистов, ведь перекрытие с трех сторон перекрестка фактически блокирует поворот справа с Нового моста. Теперь водители могут двигаться только прямо в направлении проспекта Яворницкого.

Поворот в сторону Победы или набережной запрещен, что повлияет на трафик в час пик. Поэтому увеличиваются очереди на близлежащих улицах, и горожанам следует закладывать дополнительное время для поездок.

Одновременно ограничения движения в Днепре влияют и на общественный транспорт. Троллейбусы №2 и №12 временно объединили в новый маршрут между жилыми массивами Парус и Победа. Несколько троллейбусных маршрутов, в том числе №7, 14, 17, 20, а также автобусный №38 сокращены до остановки "Мост-Сити центр" или перенесены на другие остановки.

Автобусы №23, 57А и 88 останавливаются на Успенской площади. Конечная остановка автобуса №120 временно перенесена на Владимира Мономаха рядом с конечной №121. Автобус в направлении ж/м Победа теперь курсирует по маршруту Владимира Мономаха, просп. Дмитрия Яворницкого, Воскресенская, Сичеславская Набережная продолжает курсировать по-прежнему.

№121 в направлении ж/м Парус едет по объезду по Владимиру Мономаху, просп. Дмитрия Яворницкого, Юлиуша Словацкого, Сичеславская Набережная и дальше по привычному принципу. Для удобства пассажиров организована временная остановка по улице Сичеславской Набережной, 29.

