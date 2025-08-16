У Волинській області з 14 по 17 серпня вводяться тимчасові обмеженян руху транспорту, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Ковельської міської ради, місцеві водії та пасажири громадського транспорту повинні врахувати обмеження руху у Волинській області, адже частина вулиць буде закрита для автомобілів і маршруток.

У Ковелі з 10:00 14.08 до 17:00 16.08 проїзд на вулиці Макаренка буде перекрито. Ділянка від Модеста Левицького до Наталії Кобринської залишиться закритою для всіх транспортних засобів.

Міська рада повідомляє, що причина обмеження руху у Волинській області пов’язана з аварійними роботами, які виконуватиме комунальне підприємство «Ковельводоканал». Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути і враховувати тимчасові зміни, щоб уникнути заторів та незручностей.

Окрім цього, у Луцьку 16 серпня з 21:00 до 06:00 17 серпня буде перекрито проїзд проспектом Перемоги на ділянці від Звитяжної до Клима Савура. Незручності торкнуться як приватних автомобілів, так і громадського транспорту. Автобуси будуть виконувати об’їзні маршрути через Василя Мойсея, Огієнка, Клима Савура, Задворецька та проспект Соборності.

Зворотній рейс також передбачає зміну маршрутів через Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька та Перемоги. Для тролейбусів у Луцьку 16.08 пересування буде організовано частково. За маршрутом №1 рейс з кінцевої зупинки «Захисників України» о 21:45 здійснюватиметься через проспект Відродження.

№2 о 21:02 з зупинки СКФ «Україна» виконуватися не буде. №15 заїзд в депо відбуватиметься о 21:06, 21:19 та 21:32, а №15а о 20:46, 20:59 та 21:12. Упродовж цього часу курсування тролейбусів проспектами Перемоги та Соборності буде неможливе.

