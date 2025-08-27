Новый график движения транспорта в Луцке учитывает масштабные ремонтные работы на теплосети и обеспечивает альтернативные варианты сообщения для жителей микрорайона.

В Луцке из-за реконструкции тепловой сети вводится новый график движения транспорта, что связано с перекрытием улицы Сергея Климчука, сообщает Politeka.

Запрет проезда относится к участку от перекрестка бульвара Ивана Газюка к дому №1 на Климчука. Это ограничение повлияет как на частный, так и общественный транспорт, а также приведет к изменениям в схемах курсирования троллейбусов и автобусов.

Работы охватывают отрезок длиной 157 метров. На месте реконструкции привлечены десять рабочих и два экскаватора. Мастер Андрей Голобутовский объяснил, что вместо двух старых труб укладывают четыре новых: металлическую и пластиковую, обе предварительно изолированы. Они предназначены для горячей воды и должны прослужить дольше во избежание частых раскопок. В то же время возникают трудности из-за наличия неучтенных инженерных коммуникаций.

В результате переложения теплосети временно без горячей воды осталось 35 домов микрорайона. Спикер «Луцктепла» Антон Безносиков сообщил, что после завершения работ на первом участке и подготовки к следующему этапу подачу воды возобновят ориентировочно на две недели. В целом реконструкцию планируют завершить примерно через три недели.

Ограничение движения коснется и транспорта. Троллейбусные маршруты №1 и №2 получат новую окончательную остановку. Они будут разворачиваться на улице Ярослава Мудрого, рядом с подстанцией скорой помощи. Изменятся и автобусы №12 и №19: вместо бывшей конечной возле завода СКФ, они будут следовать по бульвару Ивана Газюка, разворачиваться на перекрестке с Марка Вовчка, а дальше будут курсировать по привычному пути.

Также обновляются схемы движения автобусов №5 и №9. Они будут проезжать по улице Окружной, дальше будут возвращать на Ярослава Мудрого и продолжать маршрут. Аналогичные изменения касаются автобусов №10 и №28, которые не будут курсировать по Климчуку, а будут двигаться по бульвару Ивана Газюка и улицы Окружной.

Источник: Суспільне

