Горожанам отмечают важность соблюдения нового графика движения транспорта в Луцке для безопасного передвижения во время Run4Victory.

В воскресенье, 7 сентября, будет действовать новый график движения транспорта в Луцке из-за Run4Victory, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет Луцка .

Начало мероприятия в 9:00, поэтому общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.

С 08:30 до 12:00 автобусы №1 (Завод «Мотор» – Надречная), №2 (Железнодорожный вокзал – Конякина), №3 (Гаразджа – Госпиталь), №9 (Теремновская – Межевая), №10 (Потебни – Промышленная), №12 (Якружка) Сапогово), №22 (Корсака Ивана – Княгининок), №24 (Яремчука Назария – Сентябрьское), №25 (Корсака Ивана – Большой Емельяник), №28 (Корсака Ивана – Ивана Газюка), №30 (Богушевка – К.Ив.), №3 (Сентябрьское – Липины) будут курсировать по альтернативным маршрутам через центральные улицы и проспекты.

Троллейбусы №1, 2, 3, 4, 4а, 12, 15, 15а в период с 08:30 до 12:00 не будут выходить на линию, кроме №5 (две единицы), который следует от ул. К.Ив. до ул. Дубновской через Конякина, Защитников Украины, просп. Возрождение и ул. Ровенскую.

С 12:00 до 15:00 изменения коснутся автобусов №1, №2, №10, №12, №25, №30, №31, которые будут двигаться по новым схемам через центральные и южные районы, а троллейбусные маршруты №1, №2, №3, №5, №15, №15а проспекты Возрождение и Молодежи, ул. Глушец, Архитектора Метельницкого, Набережную и Ковельска.

Просим учесть информацию при планировании поездок и спланировать маршруты раньше времени, чтобы избежать неудобств. Горожанм отмечают важность соблюдения нового графика движения транспорта в Луцке для безопасного передвижения во время Run4Victory.

