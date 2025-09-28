В период с 29 сентября по 5 октября 2025 года в Винницкой области снова будут применять локальные графики отключения света.

Облэнерго предупредило о новых графиках отключения света для Винницы и других населенных пунктов области на неделю с 29 сентября по 5 октября 2025 года, пишет Politeka.

В Виннице графики отключения света на следующей неделе планируются только в будние дни, то есть 29-30 сентября и 1-3 октября. Ограничения будут локальными и коснутся только отдельных улиц – подробный список адресов можно найти на сайте облэнерго.

Ориентировочное время ограничений – с 9:00 до 17:00, сообщает Politeka.

В пределах обслуживания Замостянского района электросетей плановые обесточивания частично состоятся в таких населенных пунктах: Пурпуровцы, Гуменное, Сокиринцы, Якушинцы, Зарванцы, Широкая Гребля, Ильковка, Горбановка, Медвежье Ушко, Малые Крушлинцы, Великие Крушлинцы, Михайловка, Агрономичное, Слобода-Дашковецкая, Лысогора, Лука-Мелешковская, Стрижавка, Десна.

В Тывровском районе ЭС в Винницкой области графики отключения света будут действовать для Грижинцев, Гнивани, Сутисков, Ворошиловки, Тыврова, Ворошиловки, Борскова, Шершней, Маянова, Гуты-Шершневской.

Что касается Литинского района электросетей, то там обесточивание коснутся населенных пунктов Сосны, Ивча, Городище, Литин, Соколовка, Гончаровка, Багриновцы, Майдан-Бобрик, Пиковская Слободка, Уладовка, Бруслинов, Кожухов, Литинка, Петрик, Малиновка,Садовое, Балин, Селище.

Информацию о других плановых обесточениях на период с 29 сентября по 5 октября в регионе можно найти на сайте облэнерго.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о подорожании продуктов: чего ожидать осенью 2025 года.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на электроэнергию: кого затронули изменения.

Кроме того, Politeka рассказывала о денежной помощи для пенсионеров: кто может претендовать на выплаты, перечень категорий.