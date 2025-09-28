Жители Харькова должны быть готовы к временно введенному графику отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября.

График отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября в Харькове будет введен через подготовку системы к осенне-зимнему периоду, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября в Харькове предусматривает временное прекращение поставок по большому количеству адресов.

В поселке Санжары голубого топлива с 30.09 до 7.10 не будет на таких улицах:

Абрикосовая1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, П. Барчана 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 9А, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 47, П. Барчана 8, 9, 12, 14, 16, 17, 17А, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48А, 50, 51, 51А, 53, 54, 55.

Кольцевая 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13Б, 15, 15А, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 39, 44, 45, 48, 57, 59, 61, Спортивная 22, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106А, 108, 110, 114, 114А, 118, 120, 126, 128, 132.

Спортивный 28, 30, въезд Спортивный 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, Благодатная 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 8, 9, 9А, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 20А, 24, 26, Благодатный 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, Зерновая 1Б.

В поселке Манченко ограничения в этот же период запланированы по следующим адресам:

Шевченко 2, 4, 5А, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 24, Центральная 1, 3, 4, 5, 7, 8, Руслана Гриценко 1, 6, 8, 10, въезд Калиновый 1, 4, 5, 6, Сковороди 1, 2, 2А, 3, 5А, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17А, 18, Садовая 2, 3, 6, 11, 13, 18, 21, 22, 22А, 24, 32, 34, 36, Садовой 2.

Торговая 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 28Б, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 40А, 42, 43, 44, 45, 47, Покровская 6, 7, 10А, 11, 11Б, 12, 23, 24, 25, 27А, 28Б, 29, 30, 31, 31А, 32А, 33, 33А, 34, 37, 39, 40А.

Покровский 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, въезд Покровский 1, 3, 4, 5, 7, 10, Руслана Шимона 1, 1Б, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 23, 26, 27, 28, 28А, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 45А, 47, Кривая 1, 3, 4, 5, 7, 11, 11А, Зализничная 1, 7, 9, 13, 15, Квитки-Основьяненко 4, 5.

Газовики советуют местным учитывать график отключения газа в неделю с 29 сентября по 5 октября в Харькове при планировании своих дел.

