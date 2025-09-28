Несмотря на тенденцию к подорожанию и дефициту продукта во Львовской области, эксперты отмечают, что овощ остается относительно доступным.

Дефицит продуктов во Львовской области наблюдается популярным у украинцев овощем, который часто используют в приготовлении салатов, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Дефицит продуктов во Львовской области наблюдается помидорами. Так, вторую неделю подряд фиксируют рост цен на тепличные помидоры. Как отмечают аналитики, главной причиной удорожания стало сокращение объемов сбора урожая в тепличных хозяйствах, что привело к существенному уменьшению предложения на рынке.

Дополнительным фактором выступает сезонность: из открытого грунта поступает все меньше томатов, ведь пик полевого производства позади. Это также способствует повышению цен и дефицита этого продукта в Львовской области.

По результатам ежедневного мониторинга только с начала текущей недели тепличные помидоры подорожали еще на 14%. В настоящее время производители реализуют продукцию по ценам от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85-1,33 доллара). Стоимость зависит от качества овощей, их калибра и объема партий.

Представители тепличных комбинатов объясняют, что повышение отпускных цен стало возможным благодаря росту спроса. Заметно активизировали закупки как крупных розничных сетей, так и оптовых компаний. Дополнительно на рынок повлияло и подорожание грунтовых помидоров, тоже выросших в цене из-за сезонного сокращения производства.

Несмотря на тенденцию к удорожанию, эксперты отмечают, что тепличные томаты в Украине остаются относительно доступными. Их средняя стоимость примерно на 30% ниже, чем была в начале сентября 2024 года.

Источник: EastFruit.

