В течение следующей недели – с 29 сентября по 5 октября 2025 – в Одесской области энергетики будут применять локальные графики отключения света.

В ДТЭК предупредили о новых графиках отключения света в Одесской области на период с 29 сентября по 5 октября 2025 года, сообщает Politeka.

В понедельник, 29 сентября, графики отключения света будут действовать с 8:00 до 20:00 на территории Черноморской городской общины в следующих населенных пунктах:

Малодолинское (ул. Строительная, Винокурова, Вишневая, Учительская, Эдуарда Савинова, Заводская, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Курортная, Либентальская, Мира, Молодежная, Набережная, Независимости, Новая, Паромная, Первомайская, Рабочая, Украинская, Шевченко и др.);

Молодежное (Лесивой, Васильковая, Заводская, Корабельная, Лазурная, Парусная и ряд переулков);

Александровка (Абрикосовая, Арнаутская, Вербная, Виноградная, Ореховая, Греческая, Энтузиастов, Европейская, Единства, Железнодорожная, Уютная, Защитников Украины, Зеленая, Земная, Каденюка Леонида, Киевская, Кооперативная, Лиманская и др.);

Черноморск (полный список улиц можно найти на сайте общины).

В селе Банновка временное обесточивание произойдет с 8:00 29.09 до 17:00 30.09 для домов по ул.Бессарабская, Мира, Центральная, Школьная, пишет Politeka.

В понедельник, 29 числа, ограничения также будут действовать в пределах Окнянской поселковой общины, где частично зацепят такие населенные пункты: Черная, Дигоры, Сагайдак, Гавиносы, Демьяновка, Нагорное, Антоновка, Владимировка, Старвовое, Васильевка, Калистратовка, Федоровка, Флора, Ивановка, Волярка, Окни.

Кроме того, в среду, 1 октября, в поселке Зеленогорское в Одесской области с 8:00 до 14:00 графики отключения света будут применены для дома по адресу Школьная, 1.

О других ограничениях электроснабжения в регионе на следующую неделю ДТЭК может объявить позже, следите за актуальной информацией на официальном сайте компании.

