Основной причиной подорожания и дефицита продуктов в Полтавской области стал более низкий показатель урожая.

Дефицит продуктов в Полтавской области может попасть на популярный товар из-за неурожайности, с которой столкнулись фермеры в этом году, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Об этом сообщила руководитель аналитического отдела «Украинского клуба аграрного бизнеса» Светлана Литвин. По ее словам, за последний год стоимость масла уже повысилась примерно на 30%, а в ближайшее время может вырасти еще на 5–7%. Основной причиной такого удорожания стал более низкий, чем в прошлом году, урожай подсолнечника. Именно поэтому дефицит этого продукта в Полтавской области неизбежен.

Несмотря на повышение цен, спрос на растительное масло остается стабильно высоким. В супермаркетах стоимость литра подсолнечного масла существенно не отличается от рыночного, и покупатели продолжают покупать его в больших объемах, в частности, для домашнего консервирования.

По словам Светланы Литвин, средняя цена подсолнечной в августе составила 81 гривну за литр. По сравнению с прошлым годом это на 30% больше, и тенденция роста может сохраняться.

Специалист объясняет, что главной причиной удорожания является меньший объем урожая и дефицит семян из-за сложных погодных условий. В то же время, она отмечает, что Украина не является единственным производителем подсолнечника — значительные объемы выращивают также страны Европейского Союза, Казахстан и россия. Именно поэтому, несмотря на более низкие урожаи в Украине, мировое производство в целом будет больше, чем в прошлом, что позволяет надеяться, что существенного скачка цен не произойдет.

Кроме того, Украина не только экспортирует сырье, но и активно продает готовое подсолнечное масло за границу.

«В прошлом году мы собрали 11,5 миллиона тонн, и только 300 тысяч тонн было экспортировано в виде сырья — это очень малая доля. Основной объем перерабатывается внутри страны, и уже готовая продукция с добавленной стоимостью экспортируется за границу. Приблизительно 5% производимого масла потребляется внутри страны, остальные уходят на экспорт», — пояснила Светлана Литвин.

Она заверила, что большого дефицита продукта в Полтавской области не будет: производимых объемов должно хватить.

Источник: Суспільне.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно знать переселенцам, ищущих крышу над головой.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какие проблемы возникли из-за ощутимой нехватки.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: какой пакет документов нужно подготовить.