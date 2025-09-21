Дефіцит продуктів у Полтавській області вже відчутно впливає на внутрішній ринок та змушує споживачів економити.

У Полтавській області прогнозують дефіцит продуктів харчування, що може безпосередньо вплинути на вартість хлібобулочних виробів, повідомляє Politeka.

Місцеві споживачі вже відчувають коливання цін, і тенденція до їхнього підвищення стає дедалі помітнішою.

Аналітики відзначають, що середня вартість пшеничного батона може досягти 55 гривень, що на 20–25% перевищує поточні ціни. Основним чинником зростання вартості експерти називають подорожчання палива, яке безпосередньо впливає на доставку зерна до хлібопекарських підприємств та розподіл готових виробів у торговельних мережах.

Іван Ус, консультант Національного інституту стратегічних досліджень, підкреслює, що Україна має достатні запаси зерна та виробничі потужності для випікання хліба. Проте саме тарифи на пальне залишаються ключовим фактором, що формує кінцеву ціну продукції. Зростання витрат на транспорт помітно позначається на роздрібній вартості хлібобулочних виробів.

Ситуацію додатково ускладнюють пошкодження хлібозаводів та логістичної інфраструктури під час обстрілів. Ці чинники можуть ще більше загострити дефіцит продуктів у Полтавській області та спричинити додаткове зростання цін на хліб.

На початок серпня 2025 року середні ціни на хліб в Україні були такими: нарізний батон «Рум’янець» 450 г — 27,90 грн; пшеничний 600–650 г — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський» 300 г — 44,90 грн. Очікуване підвищення до 55 гривень створює додаткове фінансове навантаження на сімейні бюджети.

Фахівці радять споживачам заздалегідь планувати покупки та звертати увагу на акційні пропозиції. Дефіцит продуктів у Полтавській області вже відчутно впливає на ринок, змушуючи домогосподарства переглядати витрати та обирати більш економні варіанти продуктів харчування.

