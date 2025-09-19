Подорожчання продуктів у Полтавській області залишається однією з актуальних тем для місцевих жителів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області змушує звичайних українців витрачати все більші суми на ринках та в супермаркетах, повідомляє Politeka.

Хоча продавці на центральному ринку стверджують, що борщовий набір зберігає стабільні ціни, покупці все одно відчувають тягар витрат. Журналісти ІПТ перевірили, скільки наразі обходяться всі інгредієнти на борщ.

Подорожчання продуктів у Полтавській області відчувається найбільше тоді, коли мова заходить про м’ясо. Місцеві мешканці наголошують, що борщ без м’яса вважати справжнім важко.

Продавці уточнюють, що цінники зросли через більшу вартість живої ваги та кормів. За свинячі ребра просять близько 220 гривень, за інші шматки м’яса - близько 200.

Продавчиня Юлія переконує, що сама свинина особливо не змінилася у вартості, проте значно підскочів цінник на сало. За нього доведеться віддати від 150 до 250 грн, а обрізне коштує від 50.

Овочевий ряд на ринку виглядає більш стабільно. Тут картопля, морква, буряк, цибуля і капуста тримаються в межах 20 гривень за кілограм. Продавчиня Олена Іванівна зазначає, що покупців менше, тому доводиться навіть знижувати цінники, аби товари не псувались.

У підсумку, щоб зварити п’ятилітрову каструлю борщу, господиням знадобиться близько 400 грамів м’яса, півтора кілограма овочів та пучок зелені. Усе це обійдеться приблизно у 158 грн.

Для когось така сума здається прийнятною, інші ж вважають, що це занадто для звичного борщу. Думки полтавців різняться. Хтось наголошує, що маючи власне господарство, можна суттєво зекономити. Інші зізнаються, що витрачають чимало навіть на кілька кілограмів овочів чи молочку через подорожчання продуктів у Полтавській області.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.