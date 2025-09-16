Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтавській області забезпечують адресну підтримку для вразливих категорій населення.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтавській області надають у межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України», повідомляє Politeka.

З 12 серпня роздачу продуктів організовує благодійний фонд Карітас Полтава. Участь у програмі можуть брати внутрішньо переміщені особи, які переїхали у громаду не більше ніж за 60 днів до звернення та відповідають визначеним критеріям вразливості.

Серед таких категорій — люди з інвалідністю першої, другої та третьої групи, а також ті, хто має дитячу інвалідність. Допомога доступна громадянам із тяжкими захворюваннями та літнім людям віком від 60 років, які потребують підтримки.

Програма поширюється на одиноких батьків або матерів, що виховують дітей без партнера, а також на опікунів неповнолітніх і недієздатних осіб. Додатково зареєструватися можуть багатодітні родини з трьома і більше дітьми, вагітні жінки та матері з малюками до трьох років. Підтримка також передбачена для домогосподарств, які втратили роботу або стабільний дохід через війну.

Перед відвідуванням пунктів видачі слід уточнити актуальність допомоги, оскільки умови можуть швидко змінюватися. У разі питань мешканці Полтавської області можуть звертатися за телефоном 0503464693.

Отже, безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтавській області забезпечують адресну підтримку для вразливих категорій населення, сприяючи соціальній безпеці та полегшенню побутових потреб літніх людей та сімей, що опинилися у складних обставинах.

