Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтавской области предоставляются в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины», сообщает Politeka.

С 12 августа раздачу продуктов организует благотворительный фонд Каритас Полтава. Участие в программе могут принимать внутренне перемещенные лица, которые переехали в общину не более чем за 60 дней до обращения и отвечают определенным критериям уязвимости.

Среди таких категорий — люди с инвалидностью первой, второй и третьей группы, а также имеющие детскую инвалидность. Помощь доступна гражданам с тяжелыми заболеваниями и пожилым людям в возрасте от 60 лет, нуждающимся в поддержке.

Программа распространяется на одиноких родителей или матерей, воспитывающих детей без партнера, а также на опекунов несовершеннолетних и недееспособных лиц. Дополнительно могут зарегистрироваться многодетные семьи с тремя и более детьми, беременные женщины и матери с малышами до трех лет. Поддержка также предусмотрена для домохозяйств, потерявших работу или стабильный доход из-за войны.

Перед посещением пунктов выдачи следует уточнить актуальность помощи, поскольку условия могут быстро изменяться. В случае вопросов жители Полтавской области могут обращаться по телефону 0503464693.

Итак, бесплатные продукты для пенсионеров в Полтавской области обеспечивают адресную поддержку уязвимым категориям населения, способствуя социальной безопасности и облегчению бытовых потребностей пожилых людей и семей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

