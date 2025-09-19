Подорожание продуктов в Полтавской области остается одной из самых актуальных тем для местных жителей.

Подорожание продуктов в Полтавской области заставляет обычных украинцев тратить все большие суммы на рынках и супермаркетах, сообщает Politeka.

Хотя продавцы на центральном рынке утверждают, что борщовый набор сохраняет стабильные цены, покупатели все равно ощущают бремя расходов. Журналисты ИПТ проверили, сколько сейчас обходятся все ингредиенты на борщ.

Подорожание продуктов в Полтавской области ощущается больше всего, когда речь заходит о мясе. Местные жители отмечают, что борщ без мяса считать настоящим тяжело.

Продавцы уточняют, что ценники выросли из-за большей стоимости живого веса и кормов. За свиные ребра просят около 220 гривен, за другие куски мяса – около 200 гривен.

Продавщица Юлия убеждает, что сама свинина особо не изменилась в стоимости, однако значительно подскочил ценник на сало. За него придется отдать от 150 до 250 грн., а обрезное стоит от 50.

Овощной ряд на рынке смотрится более стабильно. Здесь картофель, морковь, свекла, лук и капуста держатся в пределах 20 гривен за килограмм. Продавщица Елена Ивановна отмечает, что покупателей меньше, поэтому приходится даже снижать ценники, чтобы товары не портились.

В итоге, чтобы сварить пятилитровую кастрюлю борща, хозяйкам понадобится около 400 граммов мяса, полтора килограмма овощей и пучок зелени. Все это обойдется примерно в 158 грн.

Для кого-то такая сумма кажется приемлемой, а другие считают, что это слишком для привычного борща. Мнения полтавчан различаются. Кто-то отмечает, что, имея собственное хозяйство, можно существенно сэкономить. Другие признаются, что тратят немало даже на несколько килограммов овощей или молочка из-за подорожания продуктов в Полтавской области.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.