Підвищення тарифів на воду у Полтавській області очікується для окремих категорій споживачів обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», повідомляє Politeka.

На найближчій сесії обласної ради депутати розглянуть проєкт щодо нових тарифів на теплопостачання та гарячу воду. При цьому населення, яке користується централізованим водопостачанням, залишиться на чинних тарифах 2021 року і змін не відчує.

За проєктом підвищення стосується бюджетних установ, інших організацій і релігійних структур. Одноставковий тариф на теплову енергію для цих категорій складатиме 3 568,65 грн/Гкал, що перевищує попередні показники на 6,1–6,2%. Двоставковий тариф також зазнає змін: умовно-змінна частина для бюджетних і інших установ зросте до 2 916,74 грн/Гкал (+1,7%), а умовно-постійна — до 181 021,07–181 741,32 грн для бюджетних та інших категорій і 175 117,09 грн для релігійних організацій (зростання від 15,8% до 17,7%).

Що стосується гарячої води, населення платитиме 118,66 грн/куб. м без змін, тоді як бюджетні установи та інші споживачі отримають підвищення до 220,94 і 220,86 грн відповідно (+8,2–8,4%). Тарифи на транспортування теплової енергії для інших ліцензіатів зростуть до 509,72 грн/Гкал, що майже на 41% більше за попередні.

Проєкт передбачає дію нових тарифів з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року. Остаточне рішення ухвалить обласна рада, і після публікації воно набуде чинності. Отже, підвищення тарифів на воду у Полтавській області торкнеться лише окремих категорій споживачів, створюючи суттєві додаткові витрати для бюджетних установ, організацій і релігійних структур.

