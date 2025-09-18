Повышение тарифов на воду в Полтавской области ожидается для отдельных категорий потребителей областного коммунального предприятия "Полтаватеплоэнерго", сообщает Politeka.

На ближайшей сессии областного совета депутаты рассмотрят проект по новым тарифам на теплоснабжение и горячую воду. При этом население, которое пользуется централизованным водоснабжением, останется на действующих тарифах 2021 года и не почувствует изменений.

По проекту повышения касается бюджетных учреждений, других организаций и религиозных структур. Одноставочный тариф на тепловую энергию для этих категорий составит 3 568,65 грн/Гкал, что превышает предыдущие показатели на 6,1–6,2%. Двухставочный тариф также изменится: условно-сменная часть для бюджетных и других учреждений вырастет до 2 916,74 грн/Гкал (+1,7%), а условно-постоянная — до 181 021,07–181 741,32 грн для бюджетных и других категорий и 175 11 17,7%).

Что касается горячей воды, население будет платить 118,66 грн/куб. м без изменений, в то время как бюджетные учреждения и другие потребители получат повышение до 220,94 и 220,86 грн соответственно (+8,2–8,4%). Тарифы на транспортировку тепловой энергии для других лицензиатов возрастут до 509,72 грн/Гкал, что почти на 41% больше предыдущих.

Проект предусматривает действие новых тарифов с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года. Окончательное решение примет областной совет, и после публикации оно вступит в силу. Следовательно, повышение тарифов на воду в Полтавской области затронет только отдельные категории потребителей, создавая существенные дополнительные расходы для бюджетных учреждений, организаций и религиозных структур.

