Подорожчання продуктів у Полтавській області стає помітним на прикладі основної бакалії та хлібобулочних виробів, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію надає портал Мінфін.

Борошно пшеничне «Хуторок» вагою 2 кг нині коштує в середньому 61,66 грн. У Megamarket ціна становить 65,10, тоді як у Novus його можна придбати за 58,21. У серпні середні показники коливалися на рівні 58,21, і за останній місяць спостерігалося зростання на 3,45. Аналіз індексу споживчих цін підтверджує стабільний тренд до подорожчання.

Хліб пшеничний нарізка вагою 650 грамів у середньому оцінюється в 43,90 грн. Megamarket пропонує його за 39,80, а Novus – за 47,99. У серпні середня ціна становила 45,75 гривень, а за останній місяць вона зросла на 0,90. Щоденні показники демонструють коливання, але загальний тренд залишається на підвищенні вартості.

Батон «Рум’янець» нарізка вагою 450 грамів нині коштує 29,40 гривень. На полицях Metro він продається за тією ж ціною, тоді як у серпні середня вартість складала 28,49. За останній місяць спостерігається зростання на 1,50, що також відображає загальну тенденцію до подорожчання хлібобулочної продукції.

Порівняння даних за останній місяць показує, що бакалія та хліб у регіоні демонструють стійке підвищення вартості. Зокрема, борошно «Хуторок» збільшилося на 3,45 грн, хліб пшеничний – на 0,90, батон «Рум’янець» – на 1,50. Така динаміка відображає реальні зміни на ринку та змушує споживачів уважніше планувати покупки.

Подорожчання продуктів у Полтавській області вже відчувається на гаманцях місцевих мешканців, адже навіть базові товари для приготування хліба та інших страв стали коштувати помітно дорожче.

