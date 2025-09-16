Подорожание продуктов в Полтавской области уже ощущается на кошельках местных жителей.

Подорожание продуктов в Полтавской области становится заметным на примере основной бакалеи и хлебобулочных изделий, сообщает Politeka.

Актуальную информацию предоставляет портал Минфин .

Мука пшеничная «Хуторок» весом 2 кг в настоящее время стоит в среднем 61,66 грн. В Megamarket цена составляет 65,10, в то время как у Novus его можно приобрести за 58,21. В августе средние показатели колебались на уровне 58,21 и за последний месяц наблюдался рост на 3,45. Анализ индекса потребительских цен подтверждает стабильный тренд к удорожанию.

Хлеб пшеничный вырезка весом 650 граммов в среднем оценивается в 43,90 грн. Megamarket предлагает его за 39,80, а Novus – за 47,99. В августе средняя цена составила 45,75 гривны, а за последний месяц она выросла на 0,90. Ежедневные показатели демонстрируют колебания, но общий тренд остается на повышении стоимости.

Батон «Румянец» нарезка весом 450 граммов стоит 29,40 гривен. На полках Metro он продается по той же цене, в то время как в августе средняя стоимость составляла 28,49. За последний месяц наблюдается рост на 1,50, что отражает общую тенденцию к подорожанию хлебобулочной продукции.

Сравнение данных за последний месяц показывает, что бакалея и хлеб в регионе показывают устойчивое повышение стоимости. В частности, мука «Хуторок» увеличилась на 3,45 грн, хлеб пшеничный – на 0,90, батон «Румьянец» – на 1,50. Такая динамика отражает реальные изменения на рынке и заставляет потребителей более внимательно планировать покупки.

Подорожание продуктов в Полтавской области уже ощущается на кошельках местных жителей, ведь даже базовые товары для приготовления хлеба и других блюд стали стоить заметно дороже.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право