Грошова допомога для ВПО в Полтавській області продовжує нараховуватися переселенцям, однак у серпні частина людей ризикує залишитися без фінансової підтримки, повідомляє Politeka.

Нарахування проводиться згідно з постановою №332 та орієнтоване на найбільш уразливі групи внутрішньо переміщених осіб. Забезпечення коштами здійснює Пенсійний фонд України. Основою для отримання виступає перебування на обліку ВПО та належність до визначених категорій: громадяни, що залишили території бойових дій або окуповані райони, сім’ї, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання, а також діти переселенців.

Розмір виплат становить 3 000 грн. для дітей та людей з інвалідністю, а також 2 000 грн. для решти категорій. Термін надання становить пів року з моменту подання заявки, загальний період отримання не перевищує 12 місяців.

Продовження нарахувань ще на шість місяців можливе для родин із дітьми, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких матерів чи батьків, багатодітних сімей, опікунів дітей з інвалідністю, студентів та учнів 18–23 років, які навчаються на денній формі без власної сім’ї, а також для тих, хто проходить лікування чи реабілітацію після поранень, пов’язаних із війною.

Водночас працездатні переселенці, які протягом трьох місяців після призначення не знайшли роботу, зобов’язані працевлаштуватися, зареєструватися у центрі зайнятості, розпочати власну справу, скористатися грантом або ваучером на підвищення кваліфікації. Це допомагає контролювати ефективність використання коштів і сприяє залученню внутрішньо переміщених осіб до економічного життя регіонів.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області сприяє забезпеченню базових потреб та підтримує стабільність для людей, котрі були змушені покинути рідні домівки через бойові дії.

