Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области продолжает начисляться переселенцам, однако в августе часть людей рискует остаться без финансовой поддержки.

Начисление производится согласно постановлению №332 и ориентировано на наиболее уязвимые группы внутриперемещенных лиц. Обеспечение средств осуществляет Пенсионный фонд Украины. Основой для получения является пребывание на учете ВПЛ и принадлежность к определенным категориям: граждане, покинувшие территории боевых действий или оккупированные районы, семьи, чье жилье разрушено или непригодно для проживания, а также дети переселенцев.

Размер выплат составляет 3000 грн. для детей и людей с инвалидностью, а также 2000 грн. для остальных категорий. Срок предоставления составляет полгода с момента подачи заявки, общий период получения не превышает 12 месяцев.

Продолжение начислений еще на шесть месяцев возможно для семей с детьми, лиц с инвалидностью, пенсионеров, одиноких матерей или родителей, многодетных семей, опекунов детей с инвалидностью, студентов и учащихся 18–23 лет, обучающихся на дневной форме без собственной семьи, а также для тех, кто проходит лечение или лечение.

В то же время, трудоспособные переселенцы, которые в течение трех месяцев после назначения не нашли работу, обязаны трудоустроиться, зарегистрироваться в центре занятости, начать собственное дело, воспользоваться грантом или ваучером для повышения квалификации. Это помогает контролировать эффективность использования средств и способствует вовлечению внутренне перемещенных лиц в экономическую жизнь регионов.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области способствует обеспечению базовых потребностей и поддерживает стабильность для людей, вынужденных покинуть родные дома из-за боевых действий.

