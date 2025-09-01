Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надають власники приватних будинків у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

На сайті Допомагай опубліковані актуальні варіанти розміщення.

У Полтаві, на вулиці Драгоманова, доступні два місця для матері з дитиною. Проживання передбачає безоплатні умови, включаючи харчування та засоби гігієни. Комунальні платежі оплачувати не потрібно.

Будинок знаходиться у спокійному районі без загрози обстрілів. У помешканні наявні всі необхідні зручності, подвір’я та зона відпочинку для дітей із гойдалкою, батутом і літнім басейном. Для зв’язку з господарями рекомендується надсилати повідомлення у вайбер.

Ще один варіант також у Полтаві, на провулку Тупий. Там у приватному будинку із садом та городом пропонується простора кімната. Господарі готові надати житло акуратним, порядним людям: жінці або подружжю. У будинку вже мешкає літня жінка, яка самостійно доглядає за собою, хоча має вікові проблеми з пам’яттю. Проживання передбачає часткові зручності. Для тих, хто зацікавлений, у повідомленні вказаний номер телефону.

У Градизьку, Глобинський район, доступне ще одне місце. Будинок залишився від бабусі, яка померла на початку серпня 2025 року. Тут можуть поселитися одразу четверо людей. Від мешканців очікується оплата комунальних витрат та догляд за старим собакою. Попри відсутність сучасності, житло доглянуте: є кухня, спальня, вітальня і туалет.

Отже, безкоштовне житло для ВПО Полтавській області пропонується у Полтаві та Градизьку. Кожна пропозиція має власні умови, але спільною рисою залишається можливість для переселенців отримати безоплатне проживання у приватних будинках.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.