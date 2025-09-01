Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляют владельцы частных домов в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

На сайте Допомагай опубликованы актуальные варианты размещения.

В Полтаве, по улице Драгоманова, доступны два места для матери с ребенком. Проживание предусматривает бесплатные условия, включая питание и средства гигиены. Коммунальные платежи оплачивать не нужно.

Дом находится в спокойном районе без угроз обстрелов. В доме есть все необходимые удобства, двор и зона отдыха для детей с качелями, батутом и летним бассейном. Для связи с хозяевами рекомендуется отправлять сообщения в вайбер.

Еще один вариант также в Полтаве, на переулке Тупой. В частном доме с садом и огородом предлагается просторная комната. Хозяева готовы предоставить жилье аккуратным, порядочным людям: женщине или супругам. В доме уже проживает пожилая женщина, которая самостоятельно ухаживает за собой, хотя испытывает возрастные проблемы с памятью. Проживание предполагает частичные удобства. Для тех, кто заинтересован, в сообщении указан номер телефона.

В Градижске, Глобинский район, доступно еще одно место. Дом остался от бабушки, умершей в начале августа 2025 года. Здесь могут поселиться сразу четыре человека. От жителей ожидается оплата коммунальных расходов и уход за старой собакой. Несмотря на отсутствие современности, жилье ухожено: есть кухня, спальня, гостиная и туалет.

Итак, Бесплатное жилье для ВПЛ Полтавской области предлагается в Полтаве и Градижске. Каждое предложение имеет свои условия, но общей чертой остается возможность для переселенцев получить бесплатное проживание в частных домах.

