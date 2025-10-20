Начало отопительного сезона 2025 года в Киевской области обеспечит стабильную подачу тепла для всех категорий потребителей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Киевской области официально начинается в Фастове и Белоцерковской общине, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета издал распоряжение №198 от 2 октября 2025 года, учитывая резкое снижение среднесуточной температуры и обращение медицинских учреждений о низких показателях тепла в родильном, педиатрическом отделениях и операционных. Тепло подается для всех категорий потребителей общества.

Руководители теплоснабжающих организаций должны обеспечить подачу тепловой энергии ко всем объектам, а КП ФМР «Фастовводоканал» – заполнение систем холодной водой. Фастовский участок Васильковского УЭГХ Киевского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» гарантирует поставки газа для производителей тепла. Балансодержатели заведений контролируют температурный режим в соответствии с действующими нормами, а начальник управления образования организует присутствие ответственных работников в школах и детсадах при запуске отопления.

Город уже подготовил все жилые дома, заведения социальной сферы, усилена защита котельных и тепловых станций, сформирован резерв топлива и предусмотрены альтернативные источники энергии. С 6 октября началось заполнение внутридомовых систем отопления холодной водой, жителей призывают завершить ремонтные работы в квартирах – замену батарей, полотенцесушителей или труб.

В Белоцерковской общине тепловой период для социальных учреждений стартовал раньше – медицинские учреждения, детсады, школы и спортивные учреждения уже получают тепло. Жилищный фонд подключат позже, ориентируясь на климатические условия: тепло будет включаться, если среднесуточная температура в течение трех дней будет +8°C или ниже. Подключение производится только после наличия актов готовности к отопительному периоду.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Киевской области обеспечит стабильную подачу тепла для всех категорий потребителей и комфорт в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

