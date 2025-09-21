В Полтавской области прогнозируют дефицит продуктов питания, что может напрямую повлиять на стоимость хлебобулочных изделий, сообщает Politeka.

Местные потребители уже испытывают колебания цен, и тенденция к их повышению становится все более заметной.

Аналитики отмечают, что средняя стоимость пшеничного батона может достигнуть 55 гривен, что на 20–25% превышает текущие цены. Основным фактором роста стоимости эксперты называют подорожание топлива, непосредственно влияющее на доставку зерна к хлебопекарным предприятиям и распределение готовых изделий в торговых сетях.

Иван Усс, консультант Национального института стратегических исследований, подчеркивает, что у Украины есть достаточные запасы зерна и производственные мощности для выпечки хлеба. Однако именно тарифы на горючее остаются ключевым фактором, формирующим конечную цену продукции. Рост расходов на транспорт заметно сказывается на розничной стоимости хлебобулочных изделий.

Подорожание хлеба в Харьковской области

Ситуацию дополнительно усложняют повреждения хлебозаводов и логистической инфраструктуры при обстреле. Эти факторы могут еще больше усугубить дефицит продуктов в Полтавской области и вызвать дополнительный рост цен на хлеб.

На начало августа 2025 средние цены на хлеб в Украине были такими: нарезной батон «Румьянец» 450 г - 27,90 грн; пшеничный 600-650 г - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 г - 44,90 грн. Ожидаемое повышение до 55 гривен создает дополнительную финансовую нагрузку на семейные бюджеты.

Специалисты рекомендуют потребителям заранее планировать покупки и обращать внимание на акционные предложения. Дефицит продуктов в Полтавской области уже ощутимо влияет на рынок, заставляя домохозяйства пересматривать расходы и выбирать более экономные варианты питания.

Источник: agroweek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что стоит рекордно много.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на воду в Полтавской области: сделано важное объявление.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: как зарегистрироваться на зимнюю поддержку.