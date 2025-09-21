Дефицит продуктов в Полтавской области уже существенно влияет на внутренний рынок и заставляет потребителей экономить.

В Полтавской области прогнозируют дефицит продуктов питания, что может напрямую повлиять на стоимость хлебобулочных изделий, сообщает Politeka.

Местные потребители уже испытывают колебания цен, и тенденция к их повышению становится все более заметной.

Аналитики отмечают, что средняя стоимость пшеничного батона может достигнуть 55 гривен, что на 20–25% превышает текущие цены. Основным фактором роста стоимости эксперты называют подорожание топлива, непосредственно влияющее на доставку зерна к хлебопекарным предприятиям и распределение готовых изделий в торговых сетях.

Иван Усс, консультант Национального института стратегических исследований, подчеркивает, что у Украины есть достаточные запасы зерна и производственные мощности для выпечки хлеба. Однако именно тарифы на горючее остаются ключевым фактором, формирующим конечную цену продукции. Рост расходов на транспорт заметно сказывается на розничной стоимости хлебобулочных изделий.

Ситуацию дополнительно усложняют повреждения хлебозаводов и логистической инфраструктуры при обстреле. Эти факторы могут еще больше усугубить дефицит продуктов в Полтавской области и вызвать дополнительный рост цен на хлеб.

На начало августа 2025 средние цены на хлеб в Украине были такими: нарезной батон «Румьянец» 450 г - 27,90 грн; пшеничный 600-650 г - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 г - 44,90 грн. Ожидаемое повышение до 55 гривен создает дополнительную финансовую нагрузку на семейные бюджеты.

Специалисты рекомендуют потребителям заранее планировать покупки и обращать внимание на акционные предложения. Дефицит продуктов в Полтавской области уже ощутимо влияет на рынок, заставляя домохозяйства пересматривать расходы и выбирать более экономные варианты питания.

