Для переселенців держава передбачає кілька варіантів, безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області та у відносно безпечних областях України.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна отримати, проте варто знати про важливі нюанси та програми, які діють, повідомляє Politeka.net.

Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає основні правила та механізми надання соціального житла тим громадянам, які найбільше цього потребують.

Водночас важливо усвідомлювати: процес отримання такого житла є доволі тривалим і потребує значних зусиль. Він включає як підготовку та подання великого пакета документів, так і очікування в черзі, що може розтягнутися на роки.

У 2025 році основний акцент у наданні житла зроблено на підтримку кількох найбільш уразливих категорій населення. Це, зокрема:

військовослужбовці,

внутрішньо переміщені особи (ВПО),

люди з інвалідністю,

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,

родини загиблих захисників,

громади, чиї будинки зруйновані внаслідок війни.

Для переселенців держава передбачає кілька варіантів: безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області та у відносно безпечних областях України, придбане завдяки міжнародній допомозі, або службові квартири, які надаються тимчасово. При цьому пріоритет надається тим родинам, де є діти, люди літнього віку чи особи з інвалідністю.

Щодо військових, то для них здебільшого виділяють квартири у новобудовах або відновлені помешкання, профінансовані з державного бюджету чи коштом міжнародних донорів.

Додатково громадяни можуть скористатися державними програмами:

«єВідновлення». Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та всіх, чиї будинки або квартири були зруйновані під час війни. Компенсація може надаватися у вигляді житлових сертифікатів на нове житло для ВПО в Полтавській області ті анших регіонах або у грошовій формі — для будівництва чи придбання житла.

«єОселя». Ця програма розрахована на військових, медичних працівників, педагогів та науковців. Для них передбачена пільгова іпотека під 3% річних. Для решти громадян іпотека доступна під 7%. Максимальна площа, яку можна отримати за цією програмою, становить 52,5 квадратного метра на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена родини.

Джерело: 24 канал.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому додадуть, а кому відмовлять у надбавці.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що пропонують переселенцям.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: частина українців отримуватиме збільшені виплати.