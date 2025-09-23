Для переселенцев государство предусматривает несколько вариантов, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области и относительно безопасных областях Украины.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно получить, однако стоит знать о важных нюансах и действующих программах, сообщает Politeka.net.

Закон Украины о жилищном фонде социального назначения определяет основные правила и механизмы предоставления социального жилья тем гражданам, которые больше всего в этом нуждаются.

В то же время важно осознавать: процесс получения такого дома достаточно длительный и требует значительных усилий. Он включает как подготовку и представление большого пакета документов, так и ожидание в очереди, которое может растянуться на годы.

В 2025 году основной акцент в предоставлении дома сделан в поддержку нескольких наиболее уязвимых категорий населения. Это, в частности:

военнослужащие,

внутренне перемещенные лица (ВПЛ),

люди с инвалидностью,

сироты и дети, лишенные родительской опеки,

семьи погибших защитников,

общины, чьи дома разрушены в результате войны.

Для переселенцев государство предусматривает несколько вариантов: бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области и в относительно безопасных областях Украины, приобретенное благодаря международной помощи, или временно предоставляемые служебные квартиры. При этом приоритет предоставляется тем семьям, где есть дети, пожилые люди или лица с инвалидностью.

Что касается военных, то для них в основном выделяют квартиры в новостройках или восстановленные помещения, профинансированные из государственного бюджета или на средства международных доноров.

Дополнительно граждане могут воспользоваться государственными программами:

«єВідновлення». Программа ориентирована на внутренне перемещенные лица и все, чьи дома или квартиры были разрушены во время войны. Компенсация может предоставляться в виде жилищных сертификатов на новое жилье для ВПЛ в Полтавской области в тех же регионах или в денежной форме — для строительства или приобретения недвижимости.

«єОселя». Эта программа рассчитана на военных, медицинских работников, педагогов и ученых. Для них предусмотрена льготная ипотека под 3% годовых. Для остальных граждан ипотека доступна под 7%. Максимальная площадь, которую можно получить по этой программе, составляет 52,5 квадратного метра на человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Источник: 24 канал.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: кому прибавят, а кому откажут в надбавке.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что предлагают переселенцам.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: часть украинцев будет получать увеличенные выплаты.