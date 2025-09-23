Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно получить, однако стоит знать о важных нюансах и действующих программах, сообщает Politeka.net.
Закон Украины о жилищном фонде социального назначения определяет основные правила и механизмы предоставления социального жилья тем гражданам, которые больше всего в этом нуждаются.
В то же время важно осознавать: процесс получения такого дома достаточно длительный и требует значительных усилий. Он включает как подготовку и представление большого пакета документов, так и ожидание в очереди, которое может растянуться на годы.
В 2025 году основной акцент в предоставлении дома сделан в поддержку нескольких наиболее уязвимых категорий населения. Это, в частности:
- военнослужащие,
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ),
- люди с инвалидностью,
- сироты и дети, лишенные родительской опеки,
- семьи погибших защитников,
- общины, чьи дома разрушены в результате войны.
Для переселенцев государство предусматривает несколько вариантов: бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области и в относительно безопасных областях Украины, приобретенное благодаря международной помощи, или временно предоставляемые служебные квартиры. При этом приоритет предоставляется тем семьям, где есть дети, пожилые люди или лица с инвалидностью.
Что касается военных, то для них в основном выделяют квартиры в новостройках или восстановленные помещения, профинансированные из государственного бюджета или на средства международных доноров.
Дополнительно граждане могут воспользоваться государственными программами:
«єВідновлення». Программа ориентирована на внутренне перемещенные лица и все, чьи дома или квартиры были разрушены во время войны. Компенсация может предоставляться в виде жилищных сертификатов на новое жилье для ВПЛ в Полтавской области в тех же регионах или в денежной форме — для строительства или приобретения недвижимости.
«єОселя». Эта программа рассчитана на военных, медицинских работников, педагогов и ученых. Для них предусмотрена льготная ипотека под 3% годовых. Для остальных граждан ипотека доступна под 7%. Максимальная площадь, которую можно получить по этой программе, составляет 52,5 квадратного метра на человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.
