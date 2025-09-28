Жителі Вінницької області повинні врахувати тимчасові перебої у газопостачанні через введення графіка відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня.

Графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Вінницькій області торкнеться кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційномц сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Вінницькій області охоплює Вінницю, Могилів-Подільський та села Нестерварка і Радівка.

У Вінниці роботи розпочнуться 1.10 і триватимуть до 3.10. 1.10 будуть обмеження для мешканців вулиць Лялі Ратушної 16, 77, Архітектора Артинова 2, 23, 43, Князів Коріатовичів 101, 102, 103.

2.10 незручності будуть змушені терпіти мешканці Лялі Ратушної 79, Архітектора Артинова 45, 47, 67, 73, Князів Коріатовичів 37, 68, 70, Болгарська 15, 34. А 3.10 обмеження охоплять такі адреси: Лялі Ратушної 126, Барвиста 79, 144, Князів Коріатовичів 58, 60.

У Могилів-Подільському роботи також триватимуть з 1.10 по 3.10 і торкнуться проспекту Незалежності, будинок № 307. Споживачів просять перекрити крани на опусках перед газовими приладами і не відкривати їх до закінчення робіт.

У селі Нестерварка тимчасове відключення блакитного палива стосуватиметься точно тих же дат. Обмеження заплановане на вул. Садова, будинок № 4.

Окрім цього, у Радівці ремонтні заходи зачеплять Центральну, 3, 5, 6 та 7 у той самий період. Відновлення газопостачання буде виконано працівниками місцевої філії "Газмереж" після завершення робіт та перевірки внутрішніх систем.

Спеціалісти нагодошують, що варто заздалегідь підготуватися до графіка відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Вінницькій області, щоб уникнути незручностей у побуті.

