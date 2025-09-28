Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку з 1 жовтня 2025 року запроваджується лише для інших категорій споживачів.

З 1 жовтня 2025 року запроваджується підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ДКП «Луцьктепло».

Щороку підприємство переглядає тарифи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, щоб вони залишалися економічно обґрунтованими. Проєкт нових ставок підготовлено для опалювального сезону та передано на розгляд до Департаменту економічної політики Луцької міської ради.

Причинами для перегляду стали зміни у статтях витрат. Так, зросли витрати на воду для технологічних потреб — на 1,7%, на оплату праці — на 1,6%, а також на інші прямі витрати — на 22,7%, що пов’язано з амортизацією після реконструкцій та капремонтів обладнання.

Водночас зменшилися витрати на паливо — на 0,9%, на електроенергію — на 4,1% завдяки впровадженню комплексної системи управління, а матеріали та запасні частини подешевшали на 37,6%, зокрема завдяки отриманню технічної солі безкоштовно у 2025 році. Витрати на покупну теплову енергію повністю знято.

Для населення тариф зросте в середньому менше ніж на 2%, тоді як умовно-постійна частина тарифу збільшиться на 7,33–8,65%. Бюджетні установи, релігійні організації та інші споживачі сплачуватимуть на 1–1,3% більше, умовно-постійна частина для них підвищується на 8,25–9,02%.

Значне збільшення спостерігається на будинках із системою САТ, де проведуть заміну вузлів обліку газу та встановлять автоматизацію і диспетчеризацію. Витрати на інвестиційні заходи для таких об’єктів формуються індивідуально та відносяться прямо.

Водночас для населення діє мораторій на підвищення тарифів згідно із Законом України про особливості регулювання ринку газу та теплопостачання під час воєнного стану. Це означає, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку з 1 жовтня 2025 року запроваджується лише для інших категорій споживачів, а мешканці продовжуватимуть користуватися послугами за старими цінами, зберігаючи стабільність витрат.

