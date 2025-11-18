У разі змін графік відключення світла в Сумській області на 19 листопада буде уточнений на офіційних ресурсах.

Графік відключення світла в Сумській області на 19 листопада оприлюднили для кількох населених пунктів, де цього дня заплановані технічні роботи на мережах, повідомляє Politeka.

Оприлюднена ця інформація на офіційних ресурсах Недригайлівської та Андріяшівської громад.

Енергетики попереджають про тимчасові перерви та просять місцевих мешканців врахувати зміни під час планування справ.

У Недригайлові знеструмлення триватиме з 08:00 до 16:00. Під вимкнення потрапляє частина вулиці Сумська — будинки з номерами від 9/1, 12 та 14/1 до 114 і далі до 112–114, а також адреси 100, 102, 102А, 104, 106, 108, 110. Перелік включає понад пів сотні позицій, серед яких 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98.

Також буде знеструмлений провулок 1-й Сумський — будинки 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Причина відключення — сервісні роботи на повітряній лінії, які мають підтримати безперебійну роботу обладнання.

В Андріяшівській сільській раді відключення здійснюватимуться за окремим графіком.

У селі Артюхівка на вулиці Соборна, включно з приміщенням ФАПу, електрику вимкнуть з 10:30 до 11:30.

У Дубині на вулиці Центральна, зокрема біля автобусної зупинки, живлення відсутнє з 12:00 до 13:00.

У Локні на вулиці Центральна, де розташований місцевий ФАП, перерва триватиме з 13:30 до 14:30.

Енергетики підкреслюють, що роботи мають запобігти можливим аваріям і покращити надійність мереж. У разі змін графік відключення світла в Сумській області на 19 листопада буде уточнений на офіційних ресурсах.

