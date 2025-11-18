Подорожчання продуктів у Запоріжжі у листопаді 2025 року вже впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, середні ціни на крупи, молочні вироби та овочі продовжують зростати, змушуючи мешканців планувати покупки більш уважно.

Найбільше підвищилася вартість гречки. Кілограм сьогодні коштує близько 42 гривень, тоді як у жовтні його продавали по 41. У різних супермаркетах ціни коливаються: Auchan — 35, Megamarket — 55.

Молочні продукти також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл продаються у середньому по 38 гривень, тоді як у жовтні їхня вартість була 36 грн. Найдешевші пакунки можна купити у Metro та Novus, найдорожчі — у Megamarket за 38,40 грн.

Серед овочів найбільше зросла ціна на огірки. Кілограм нині коштує 121 гривню, що на 28 більше, ніж у попередньому місяці. У Novus огірки продають по 159 грн, у Metro — 83. Експерти пояснюють подорожчання сезонними коливаннями та ростом логістичних витрат.

Також у регіоні відчувається дефіцит меду, що спричинив збільшення цін майже на 50% порівняно з минулим роком. Причина — скорочення врожайності та обмежена пропозиція на ринку.

Фахівці радять мешканцям порівнювати розцінки у різних мережах і планувати закупівлі заздалегідь, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет. Загалом подорожчання продуктів у Запоріжжі залишається відчутним, стабілізації вартості найближчим часом не очікують.

Крім того у Запорізькій області також повідомляли про дефіцит продукції. Врожай меду по всій країні у 2025 році склав лише 25-35% від середньоврожайного, тому склалася нестача.

