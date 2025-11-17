Дефіцит олії у Київській області цьогоріч став помітнішою тенденцією через ослаблення виробництва сировини в південних регіонах, де тривала посуха суттєво вплинула на аграрний сектор, повідомляє Politeka.

Нестача вологи, поєднана з високими температурами та наслідками бойових дій, призвела до значних втрат соняшнику на Миколаївщині та Херсонщині. Зменшені площі посівів і нижча врожайність скоротили обсяги культури, що надходить на переробку.

На Херсонщині цього сезону збирають лише 5–6 центнерів з гектара, тоді як торік показники були вищими. Стан ґрунту погіршується через глибокі тріщини та пересихання верхнього шару. На Миколаївщині частина рослин навіть не сформувала головок, тому фермери були змушені переорювати поля та переходити до підготовки площ під майбутні посіви пшениці.

Військова ситуація додатково ускладнює роботу господарств. Багато територій залишаються замінованими, техніка пошкоджена, а розмінування триває вже третій рік, затримуючи відновлення процесів. Потужностей для переробки достатньо, однак підприємства стикаються з браком сировини, що впливатиме на кінцеву ціну продукції.

Нині літр олії коштує 80–90 гривень, і за прогнозами експертів, наступного року вартість може зрости до 100. Попри це, дефіциту на полицях не очікують, адже загальне виробництво перевищує внутрішні потреби, хоча витрати на логістику та енергоресурси продовжують тиснути на ринок.

Отже, дефіцит олії у Київській області стає наслідком складних умов у виробничому циклі, а зростання витрат — головним чинником можливого подорожчання найближчим часом.

Джерело: Подробиці

