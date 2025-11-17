Графік відключення газу з 18 до 20 листопада у Рівненській області створить певні незручності для окремих місцевих жителів.

Графік відключення газу з 18 до 20 листопада у Рівненській області передбачає планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 18 до 20 листопада у Рівненській області стосуватиметься двох населених пунктів.

У Рівному ремонтні роботи заплановані на 18.11 2025 року з 08:00. Графік відключення газу з 18 до 20 листопада в областному центрі охоплює 82 споживачі за адресою Кн. Острозького, буд. 6/4.

Подача блакитного палива буде тимчасово припинена на час проведення робіт. Після завершення всіх операцій фахівці місцевої філії "Газмережі" відновлять газопостачання, щоб мешканці могли користуватися ресурсом у звичному режимі.

У Малинську ремонтні роботи відбудуться 20.11 2025 року з 09:00. Обмеження постачання торкнеться 228 споживачів, включаючи п’ять комунально-побутових об’єктів.

Як повідомили у місцевій філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", незручності торкнуться таких вулиць у селі Малинськ: Центральна, Привокзальна, Поштова, Нова, Першотравнева та Молодіжна.

Фахівці компанії проводитимуть роботи з метою безпечного та надійного відновлення газопостачання. Мешканцям радять підготуватися заздалегідь, обмежити використання газових приладів на цей період та враховувати тимчасові незручності у побуті.

Кожен споживач має можливість заздалегідь підготуватися до тимчасового припинення газопостачання, щоб мінімізувати незручності і забезпечити безпеку для себе та своєї родини.

