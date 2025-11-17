У Одесі з’явилися цікаві пропозиції роботи для пенсіонерів, які хочуть мати гарний підробіток чи повноцінну зайнятість.

Робота для пенсіонерів в Одесі охоплює різні сфери, від продажів до медичних послуг та виробництва взуття, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення із платформи work.ua, кожна вакансія має свої умови, графік і рівень оплати.

Серед найцікавіших пропозицій для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів в Одесі, є посаді менеджера з продажу театральних квитків в агенції Exclusive. Зарплата складає від 25 000 до 30 000 грн, крім цього передбачена система премій.

Тут важлива комунікація з клієнтами, проведення переговорів та ведення обліку продажів. Перевагою стане знання театрального мистецтва та культурних подій. Графік п’ятиденний з 10:00 до 18:00, а також можливість відвідати заходи та познайомитися із знаменитостями.

Також є пропозиція для медичних працівників: вакансія медичної сестри та асистента стоматолога з оплатою від 7 000 до 21 000, залежно від графіка.

Ця робота для пенсіонерів в Одесі передбачає стерилізацію інструментів, допомогу лікарю під час процедур та підтримку чистоти в кабінеті. Графік може бути змінним або фіксованим.

Ще один варіант - чоботар із оплатою від 28 000 до 35 000 гривень. Обов’язки включають збір презентаційних зразків чоловічого та жіночого взуття та уважність до деталей.

Важлива пунктуальність, відповідальність та комунікабельність. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, сучасне обладнання та можливість професійного розвитку.

Зараз на ринку праці в місті активно шукають фахівців у різних сферах, тому такі вакансії є гарним шансом для тих, хто хоче мати підробіток або новий професійний досвід.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: українцям доступна гуманітарна допомога.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Одеській області: хто готовий надати підтримку в листопаді.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для ВПО в Одеській області: скільки отримають українці в листопаді.