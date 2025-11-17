Уточнений графік відключення світла в Харківській області на 18 листопада радять врахувати заздалегідь.

Графік відключення світла в Харківській області на 18 листопада оприлюднили в АТ «Харківобленерго», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сторінці Пісочинської селищної ради.

Під роботи на мережах у Пісочині потрапить велика частина житлових зон, де енергетики проводитимуть технічні операції з 08:00 до 17:00.

За повідомленням компанії, електропостачання тимчасово зникне за такими адресами:

В’їзд Північний:

№3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9.

В’їзд Шляховий:

№3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11.

Вулиця Зарічна:

№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (кв.1), 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 24, 25 (кв.1), 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 302, 921.

Вулиця Зоряна:

№3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 24, 26, 28.

Вул. Полтавське Шосе:

№121, 169 (кв.1), 171, 173 (кв.1, кв.2), 175, 175А, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189 (кв.2), 191/2, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213/1, 213/2, 215А, 217, 219/2, 221, 223, 225, 233, 235, 237, 237/18, 239, 241, 243, 245, 245А, 247.

Вул. Річна:

№3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 20 (кв.1, кв.2), 21, 21А, 22 (кв.1, кв.2), 23, 24, 25, 25А, 26 (кв.1, кв.2), 27, 28, 28А, 28Б, 30, 32.

Вулиця Шкільна:

№39, 43, 45, 45/2, 59, 61, 63, 65, 67.

Вулиця Шляхова:

№10, 17, 19, 20, 21, 21/2, 22, 22/3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (кв.1), 35, 35А, 36, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44 (кв.1), 46 (кв.1, кв.2), 47.

Провулок Шкільний:

№3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Провулок Шляховий:

№1/239, 2/13, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А.

Тупик Шляховий:

№3, 4, 5, 6.

Уточнений графік відключення світла в Харківській області на 18 листопада радять врахувати заздалегідь. Мешканцям рекомендують зарядити необхідні пристрої та підготувати запасні джерела живлення. Якщо розклад зміниться, оновлення оприлюднять на офіційних майданчиках громади та енергетичної компанії.

