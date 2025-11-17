Уточненный график отключения света в Харьковской области на 18 ноября советуют учесть заранее.

График отключения света в Харьковской области на 18 ноября был обнародован в АО «Харьковоблэнерго», сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на странице Песочинского поселкового совета.

Под работы на сетях в Песочине попадет большая часть жилых зон, где энергетики будут проводить технические операции с 08.00 до 17.00.

По сообщению компании, электроснабжение временно исчезнет по следующим адресам:

Въезд Северный:

№3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9.

Въезд Путевой:

№3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11.

Улица Заречная:

№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (кв.1), 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 22, 20 (кв.1), 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 302, 921.

Улица Звездная:

№3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 24, 24

Ул. Полтавское Шоссе:

№121, 169 (кв.1), 171, 173 (кв.1, кв.2), 175, 175А, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189 (кв.2), 19 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213/1, 213/2, 215А, 217, 219/2, 221, 223, 225, 233, 235, 237, 239 243, 245, 245А, 247.

Ул. Годовая:

№3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 20 (кв.1, кв.2), 21, 21А, 22 (кв. 25, 25А, 26 (кв.1, кв.2), 27, 28, 28А, 28Б, 30, 32.

Школьная улица:

№39, 43, 45, 45/2, 59, 61, 63, 65, 67.

Улица Шляховая:

№10, 17, 19, 20, 21, 21/2, 22, 22/3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (кв. 3, 3) 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44 (кв.1), 46 (кв.1, кв.2), 47.

Переулок Школьный:

№3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Переулок Путевой:

№1/239, 2/13, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А.

Тупик Шляховий:

№3, 4, 5, 6.

Уточненный график отключения света в Харьковской области на 18 ноября советуют учесть заранее. Жителям рекомендуется зарядить необходимые устройства и подготовить запасные источники питания. Если расписание изменится, обновления будут опубликованы на официальных площадках общины и энергетической компании.

