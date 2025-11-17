В Одессе появились интересные предложения для пенсионеров, которые хотят иметь хорошую подработку или полноценную занятость.

Работа для пенсионеров в Одессе охватывает разные сферы, от продаж до медицинских услуг и производства обуви, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления с платформы work.ua, у каждой вакансии есть свои условия, график и уровень оплаты.

Среди самых интересных предложений для тех, кто ищет работу для пенсионеров в Одессе, должность менеджера по продаже театральных билетов в агентстве Exclusive. Зарплата составляет от 25000 до 30000 грн, кроме этого предусмотрена система премий.

Здесь важна коммуникация с клиентами, проведение переговоров и ведение учета продаж. Преимуществом станет знание театрального искусства и культурных событий. Пятидневный график с 10:00 до 18:00, а также возможность посетить мероприятия и познакомиться со знаменитостями.

Также есть предложение для медицинских работников: вакансия медицинской сестры и помощника стоматолога с оплатой от 7 000 до 21 000, в зависимости от графика.

Эта работа для пенсионеров в Одессе предусматривает стерилизацию инструментов, помощь врачу в процедурах и поддержку чистоты в кабинете. График может быть изменяемым или фиксированным.

Еще один вариант – сапожник с оплатой от 28 000 до 35 000 гривен. Обязанности включают в себя сбор презентационных образцов мужской и женской обуви и внимательность к деталям.

Важна пунктуальность, ответственность и коммуникабельность. Компания предлагает официальное трудоустройство, социальные гарантии, современное оборудование и профессиональное развитие.

Сейчас на рынке труда в городе активно ищут специалистов в разных сферах, поэтому такие вакансии хороший шанс для тех, кто хочет иметь подработку или новый профессиональный опыт.

